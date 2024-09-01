Tekstil ve hazır giyim sektörü temsilcileri, yüksek enflasyon, faiz oranları ve baskılanan döviz kuru nedeniyle ihracatçıların uluslararası rekabette zorlandığını belirtti. Bu durumdan çıkmak için yeni desteklerin gerekli olduğunu vurgulayan temsilciler, Hükümetten Orta Vadeli Program’da (OVP) ek destekler talep ediyor.

Narbay: “Hazır giyim sektörü cari açığa büyük katkı sağlıyor”

Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) Yönetim Kurulu Başkanı Toygar Narbay, Türkiye’nin kilogram başına ihracat değerinin 1.60 Dolar olduğunu, ancak hazır giyim sektörünün kilogram başına 15.3 Dolar ihracat değerine sahip olduğunu ifade etti. Narbay, sektörlerinin cari açığa yaklaşık 15 milyar dolar pozitif katkı sağladığını belirterek, “Baskı altında tutulan döviz kuru ve yüksek enflasyon maliyet sorunlarını artırıyor. Yüksek ticari kredi faizleri ise firmaların bilançolarında ciddi tahribata yol açıyor” dedi.

Narbay: “İthalat artıyor, işsizlik tehlikesi büyüyor”

Narbay, hazır giyim sektörünün iç pazar için 12 milyar dolarlık üretim gerçekleştirdiğini ve son 2 yılda ithalatın 2 milyar dolar arttığını söyledi. İhracatın 21 milyar dolardan 18 milyar dolara gerilediğine dikkat çeken Narbay, “Baskılanan kur ve yüksek enflasyon, ithalatı cazip hale getiriyor ve işsizliği artırıyor” şeklinde konuştu.

Narbay: “OVP’de ihracat ve üretimi öncelikli görmeliyiz”

2023 yılında dünya hazır giyim ihracatının 575 milyar dolardan yüzde 9 daralma ile 525 milyar dolara gerilediğini belirten Narbay, Türk hazır giyim ihracatının da benzer bir daralma yaşadığını vurguladı. Narbay, 2025 ikinci çeyreğinde yurt dışı pazarlarda toparlanma beklediklerini ifade ederek, yeni OVP’de ihracat ve üretimi öncelikli gören bir yaklaşım beklediklerini sözlerine ekledi.

Narbay: “Eximbank kredileri ve döviz desteği önemli”

Eximbank’ın uygun kredi faizleriyle ihracatçıların finansman yükünü azaltabileceğini belirten Narbay, döviz dönüşüm desteğinin artırılmasının maliyet bazlı destek sağlayacağını ve firmaların verimlilik artırıcı süreçlere odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Ertuğrul: “Kur ve enflasyon dengesi sağlanmalı”

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, yüksek döviz kuru talebinin toplumda yanlış anlaşıldığını ve ihracatçının maliyetlerindeki artışın fiyata yansıtılmasında yaşanan zorlukları dile getirdi. Ertuğrul, “Maliyetlerin yüzde 50’si hammaddeden, yüzde 40’ı ise işçilik ve genel giderlerden oluşuyor. Enflasyon oranını uluslararası pazarda fiyata yansıttığınızda rekabet edemiyoruz ve pazar kaybı yaşıyoruz” dedi.