CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Tele1 TV'ye yönelik operasyona, "Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak 'suç' , haber yapmak 'ihanet', düşünmek 'casusluk' sayılır hale geldi. Gerçeklerle yüzleşmek yerine paranoyayla yönetilen bir ülkenin trajedisini yaşıyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Tele1 TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. TEM ekipleri kanalda arama yapıldı ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı paylaşımda operasyona şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Gerçeklik duygusunu kaybetmiş bir ülke manzarasıyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'na 'casusluk' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Aynı gerekçeyle Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da gözaltına alındı.

Bir yanda halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı, diğer yanda gazetecilik görevini yapan bir basın mensubu… Bu ülkede eleştirmek, seçim kazanmak 'suç', haber yapmak 'ihanet', düşünmek 'casusluk' sayılır hale geldi. Gerçeklerle yüzleşmek yerine paranoyayla yönetilen bir ülkenin trajedisini yaşıyoruz."