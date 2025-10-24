Yeni düzenlemeyle birlikte bazı telefon modellerinde vergi indirimi olurken, sigara fiyatlarında ise artış beklentisi doğdu.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, sigara, puro, sigarillo ve tütün mamullerinde uygulanan ÖTV oranı %50’den %45’e düşürüldü. Ancak bu oransal indirime karşın, maktu vergi kalemlerinde artış yapıldı.

• Asgari maktu vergi tutarı: 2,1189 TL’den 1,975 TL’ye indirildi.

• Maktu vergi tutarı: 12,1495 TL’den 16 TL’ye yükseltildi.

Uzmanlar, bu düzenlemenin doğrudan zam anlamına gelmediğini ancak üretici firmaların bu farkı fiyatlara yansıtması halinde bir paket sigaraya yaklaşık 1 TL civarında artış gelebileceğini belirtiyor.

NTV’nin hesaplamalarına göre, bir paketteki 20 dal sigaranın KDV dahil toplam vergi yükü 65,44 TL’den 66,6 TL’ye yükseldi. Bu artışın ardından sigara fiyatlarında küçük çaplı bir güncelleme bekleniyor.

Cep Telefonlarında ÖTV Matrahı Yeniden Belirlendi

Kararın diğer ayağı ise cep telefonlarını ilgilendiriyor. Telsiz (cep) telefonları için ÖTV matrahı dilimleri yeniden düzenlendi.

Yeni oranlara göre:

• 4.500 TL ve altı cihazlarda ÖTV oranı %25,

• 4.500 TL – 9.000 TL arası cihazlarda %40,

• 9.000 TL üzeri telefonlarda ise %50 olarak uygulanacak.

Bu düzenlemeyle birlikte, giriş ve orta segmentte yer alan bazı modellerde ÖTV oranı %50’den %40’a düştü. Dolayısıyla fiyat/performans kategorisindeki bazı telefonlarda yaklaşık 1.000 TL’ye varan indirimler gündeme gelebilecek.

Cep telefonu alımlarında vatandaşların ödediği toplam vergi oranı oldukça yüksek. Bir telefonun fiyatına şu kalemler dahil ediliyor:

• Kültür Bakanlığı Payı: %1

• TRT Bandrol Ücreti: %12

• Özel Tüketim Vergisi (ÖTV): %25, %40 veya %50

• Katma Değer Vergisi (KDV): %20

Bu oranlar toplandığında, bir cep telefonunun vergiler dahil satış fiyatı, vergisiz fiyatına göre neredeyse iki katına ulaşabiliyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte, bazı telefon modellerinde indirim, tütün ürünlerinde ise zam beklentisi öne çıkıyor. Uzmanlar, vergi matrahı değişikliklerinin önümüzdeki haftalarda piyasa fiyatlarına yansıyacağını ve firmaların yeni vergi oranlarına göre liste güncellemelerine gideceğini ifade ediyor.