Uçak yolculuklarında telefonların kapatılması gerektiği uyarısını sıklıkla duyarız. Bu kuralın arkasında ne gibi nedenlerin yattığını ve telefonların açık kalmasının uçuş güvenliği üzerinde gerçekten bir etkisi olup olmadığını anlamak için bu konuyu derinlemesine inceleyelim.

Günümüzde uçaklar, gelişmiş teknolojiyle donatılmış ve uçuş güvenliği açısından son derece emniyetlidir. Telefonların uçuş esnasında herhangi bir uçuş kontrol sistemini bozacak bir güce sahip olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Modern uçakların uçuş kontrol sistemleri, telefonlardan gelebilecek elektromanyetik parazitlere karşı oldukça dayanıklıdır. Dolayısıyla, telefonların uçuş sırasında bir mesaj yüzünden motorları devre dışı bırakması gibi bir durum söz konusu değildir.

Telefonların etkisi

Ancak, telefonların kapalı tutulmasının nedenlerinden biri de uçakların iletişim sistemlerinin hâlâ analog VHF frekanslarını kullanıyor olmasıdır. Bu frekanslar, telefon sinyallerinden etkilenebilir. Özellikle uçak içinde birçok telefon çalışırsa, bu sinyaller uçuş iletişim sistemlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, telefonların kapalı tutulması tercih ediliyor.

Prosedürün amacı

Uçuş sırasında telefonları kapatma talimatı, sadece teknolojik nedenlerden değil, aynı zamanda genel güvenlik prosedürlerinden kaynaklanıyor. Uçak içindeki tüm cihazların kapalı olması, olası parazitleri ve iletişim sorunlarını en aza indirgemek amacıyla uygulanıyor. Ayrıca, acil bir durumda yolcuların dikkatinin dağılmaması için de bu kurallar geçerlidir.

Son yıllarda, uçak içi internet ve telefon kullanımına yönelik teknolojiler geliştirilmiş olsa da, bu sistemler yine de bazı kısıtlamalara tabi tutuluyor. Özellikle uçuş sırasında bazı uçaklarda telefon kullanımına izin verilmiyor ya da sadece belirli modlarda (örneğin, uçak modunda) kullanımı mümkün olabiliyor.