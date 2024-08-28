Telegram kurucusu Pavel Durov, geçen ay Paris dışındaki Le Bourget Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı. 4 gün süren sorgulamanın ardından Fransız savcılar, Durov’un serbest bırakıldığını açıkladı. Savcılık, "Soruşturma hakimi, Durov'un polis gözetimini sonlandırdı ve ilk duruşma için mahkemeye çıkarılacak" dedi.

Durov, Telegram'ın çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlar gibi suçlarda kullanıldığını bilmesine rağmen yetkililere bilgi sağlamadığı iddialarıyla karşı karşıya. Bu durum, Rusya’da tepkilere yol açtı; bazı yetkililer, gözaltının siyasi amaçlı olduğunu öne sürdü.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, Durov'un gözaltısının siyasi bir hamle değil, bağımsız bir soruşturmanın parçası olduğunu belirtti ve ifade özgürlüğüne bağlılıklarını vurguladı. Telegram, AB yasalarına uyduğunu ve platformun moderasyonunun endüstri standartlarıyla uyumlu olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) vatandaşlığı da bulunan Durov’un, BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından da yakından takip edildiği ve Fransa'dan konsolosluk hizmetleri talep edildiği bildirildi.