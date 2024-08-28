Fransa'da 24 Ağustos'tan bu yana gözaltında tutulan Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan 39 yaşındaki Rus asıllı milyarder Pavel Durov, serbest bırakıldı. Durov, Paris'te hakim karşısına çıktıktan sonra, 5 milyon euroluk kefalet, haftada iki kez polise imza verme ve Fransa'yı terk etmeme şartlarıyla serbest bırakıldı.

Durov'un gözaltına alınması, Telegram'da aşırılık yanlısı ve suç teşkil eden içeriklerin engellenememesiyle ilgili bir soruşturma kapsamında gerçekleşti. Soruşturma, Telegram'ın çocuk istismarı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarda kullanıldığı iddialarını da içeriyor. Ayrıca Telegram'ın, yasalar gereği gerekli bilgi ve belgeleri paylaşmayı reddettiği öne sürülüyor.

Durov, 24 Ağustos'ta Azerbaycan'dan Paris yakınlarındaki Le Bourget Havaalanı'na özel jetle indiği sırada gözaltına alınmıştı. Soruşturma, Telegram'ın moderatör eksikliği ve polisle işbirliği yapmaması nedeniyle platformda çok sayıda suçun işlenmesine izin verildiği iddialarını içeriyor.

"Rusya'nın Mark Zuckerberg'i" olarak bilinen Durov, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri çifte vatandaşlığına sahip ve Forbes'e göre 15,5 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Geçtiğimiz nisan ayında, bazı hükümetlerin Telegram üzerinde baskı yapmaya çalıştığını, ancak platformun tarafsız bir yapıda kalması gerektiğini savunmuştu.