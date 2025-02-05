Televizyoncu ve sunucu Armağan Çağlayan, katıldığı programda hukuk alanındaki geçmişi ve televizyon dünyasına nasıl adım attığına dair samimi açıklamalarda bulundu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Çağlayan, zaman zaman avukatlık yaptığını ve özellikle boşanma davalarına olan ilgisini paylaştı.

"Boşanma davalarını seviyorum"

Çağlayan, "Boşanma davalarını seviyorum. Avukat tutma parası olmayan kadınlar için davalara giriyorum. Çok severim çekişmeli boşanma davası," diyerek, bu alanda nasıl çalıştığını ve neden tercih ettiğini açıkladı.

Televizyon sektörüne girişine de değinen Çağlayan, "İşsizdim ve avukatlıktan da hiç haz etmediğim bir dönemde televizyon geldi. Denize düşen yılana sarılır misali televizyona başladım," diyerek sektöre adım atma hikayesini paylaştı.

Çağlayan, hayatındaki derin duygusal izleri de dile getirdi. Babasını 2009 yılında Alzheimer nedeniyle kaybeden Çağlayan, bu deneyiminin yaşamını nasıl etkilediğini anlattı. "9 sene yattı, hiçbirimizi tanımadan. Babamın ölümü çok büyük bir travma olmadı çünkü o zaten hayatımdan çıkmıştı," dedi.

Kişisel korkuları ve gelecek kaygısını da dile getiren Çağlayan, "Başıma bir şey gelse bakacak kimsem yok. Huzurevinde yaşayan teyzem mutsuz ve bunu acı bir deneyimle öğrenmiş oldum. Gelecek korkusu sardı," diyerek yalnızlık ve bağımsızlık üzerine düşüncelerini paylaştı.