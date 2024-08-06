TEM Otoyolu Levent mevkiinde, gece saat 02.00 sıralarında, Ankara istikametinde meydana gelen kazada iki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen bu zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yaralı bir kişiyi araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada biri ağır olmak üzere üç kişi, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı

Polis ekipleri, ikinci bir kazayı önlemek amacıyla yol üzerinde şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Hasar gören iki otomobil ve bir kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu ve trafik yoğunlaştı. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis, trafiği tekrar açarak akışın normale dönmesini sağladı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.