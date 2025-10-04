ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı Gazze Planı uygulama aşamasına geçti. İsrail ordusu operasyonları durdurdu, Hamas rehineler için süre istedi. Tarafların yarın Mısır’da masaya oturması bekleniyor.

Gazze planı müzakere aşamasında

ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Eylül’de açıkladığı Gazze Planı, taraflar arasında müzakere aşamasına geldi. İsrail ordusu, Gazze’de operasyonlarını askıya alırken, Hamas rehineler için süre talep etti. Tarafların yarın Mısır’da görüşmesi bekleniyor.

İsrail ve Hamas'tan ilk açıklamalar geldi

Planın uygulanmasında öncelik, Hamas’ın esir aldığı İsraillilerin serbest bırakılmasına verildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), planın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık talimatı aldı. İsrailli yetkililer, operasyonların yalnızca savunma amaçlı süreceğini açıkladı.

İsrail basını, Hamas ve İsrail heyetlerinin ilk müzakere turunun yarın Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde başlamasının öngörüldüğünü duyurdu.

Hamas, planı değerlendirirken, aşamaların takvimlendirilmesi, Gazze’de İsrail ordusunun tamamen çekilmesi ve ABD-İsrail vesayetinin olmaması koşullarını öne sürdü. 3 Ekim’de Trump’a yazılan mektupta, savaşın sona erdirilmesi, esirlerin değişimi ve Gazze’den çekilme süreci açıkça onaylandı.

Trump, Hamas'ı resmen tehdit etti

ABD Başkanı Trump, daha önce Hamas’a plana uymaları için süre tanımış, aksi durumda ciddi yaptırımların uygulanacağını ifade etmişti. Trump, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada Hamas’a Washington saatiyle 18.00’e kadar anlaşma sağlama süresi tanımış, aksi halde “kimsenin daha önce görmediği bir cehennem” uyarısında bulunmuştu.

Rehinelerin Serbest Bırakılması Süreci

Hamas, 3 Ekim’de Trump’a gönderdiği mektupta, savaşın sona erdirilmesi, esirlerin değişimi ve Gazze’den tam çekilme koşullarını onayladı. Arabulucular aracılığıyla derhal müzakerelere başlamaya hazır olduklarını teyit etti.

Bu gelişmeler sonrası, planın uygulanması için taraflar masaya oturacak ve sürecin nasıl ilerleyeceği yakından takip edilecek. Müzakerelerin sonucuna göre, Ortadoğu’da yeni bir barış ve ateşkes dönemi başlayabilir.