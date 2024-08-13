En yüksek satış: İstanbul (19.047), Ankara (11.364), Antalya (6.659)

En düşük satış: Ardahan (61), Hakkari (64), Bayburt (77)

Ocak-Temmuz dönemi genel görünüm

Ocak-Temmuz döneminde toplam konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azalarak 672 bin 162 olarak gerçekleşti.

İpotekli ve diğer satış türleri

İpotekli satışlar: Temmuz ayında bir önceki yıla göre yüzde 20,9 azalışla 11 bin 496 olarak kaydedildi. Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 53,8 azalarak 62 bin 911 olarak gerçekleşti.

Diğer satış türleri: Temmuz ayında yüzde 21,7 artarak 115 bin 592 konut satışı gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde yüzde 13,0 artışla 609 bin 251 olarak kaydedildi.

İlk el ve ikinci el satışlar

İlk el satışlar: Temmuz ayında yüzde 28,9 artışla 40 bin 784 konut satışı oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 5,6 artışla 214 bin 108 olarak gerçekleşti.

İkinci el satışlar: Temmuz ayında yüzde 10,8 artarak 86 bin 304 konut el değiştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise yüzde 3,1 azalarak 458 bin 54 oldu.

Yabancılara yapılan satışlar

Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 16,1 azalarak 2 bin 350’ye düştü. Antalya, 878 konut satışı ile yabancıların en çok tercih ettiği il oldu. Ocak-Temmuz döneminde yabancılara yapılan satışlar yüzde 42,0 azalarak 12 bin 811’e geriledi.

Ülke uyruklarına göre konut satışları

En çok satış yapılan ülkeler: Rusya Federasyonu (485 konut), Ukrayna (171 konut), Almanya (162 konut)