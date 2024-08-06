Bunlar da ilginizi çekebilir

Temmuzdaki ölümler, 2018'de sıcaklar nedeniyle 127 kişinin hayatını kaybetmesinden bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Ajansı, ağustos ayında da hava sıcaklığının 35 santigrat dereceyi aşabileceğini ifade etti.

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın kayıt tutmaya başladığı 1898 yılından bu yana en sıcak temmuz ayının yaşandığını kaydeden yetkililer, ay boyunca sıcak çarpması nedeniyle çoğu yaşlı 123 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.