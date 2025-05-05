Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte memur maaş zammı oranı da netleşmeye başladı. İşte 2025 Temmuz itibarıyla meslek meslek güncel maaş tahminleri...
Milyonlarca memur ve kamu çalışanını ilgilendiren 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan Nisan 2025 enflasyon verisiyle birlikte, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı da büyük ölçüde netleşti.
Ocak-Nisan dönemine ait enflasyon farkı ile birlikte, memur ve emeklilerin 2025 yılı Temmuz-Aralık dönemi maaşlarına yansıyacak zam oranı %12,29 olarak hesaplanıyor.
Temmuz 2025 memur maaş tahminleri (4 Aylık Enflasyona Göre)
Aşağıda, 4 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan bazı kamu görevlilerinin Temmuz-Aralık 2025 dönemine ait tahmini maaşları yer almaktadır:
|Meslek Grubu
|Derece/Kademe
|Zam Oranı (%)
|Tahmini Maaş (TL)
|Şube Müdürü
|1/4
|%12,29
|74.513 TL
|Memur
|9/1
|%12,29
|51.154 TL
|Polis Memuru
|8/1
|%12,29
|66.181 TL
|Başkomiser
|3/1
|%12,29
|72.406 TL
|Uzman Doktor
|1/4
|%12,29
|122.569 TL
|Hemşire
|5/1
|%12,29
|60.036 TL
|Mühendis
|1/4
|%12,29
|76.010 TL
|Teknisyen
|11/1
|%12,29
|53.028 TL
|Profesör
|1/4
|%12,29
|108.218 TL
|Araştırma Görevlisi
|7/1
|%12,29
|71.727 TL
|Vaiz
|1/4
|%12,29
|62.132 TL
|Avukat
|1/4
|%12,29
|71.458 TL
|Uzman Öğretmen
|1/4
|%12,29
|65.873 TL
|Öğretmen
|1/4
|%12,29
|59.441 TL
Notlar ve Teknik Açıklamalar
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Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesaplamaya dahil edilmiştir. Bu hesaplamada çalışmayan eş ve 0-6 yaş grubu ile diğer yaş grubunda iki çocuk esas alınmıştır.
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Bölgesel ödemeler, ek ders ücretleri, vekalet ücretleri, döner sermaye ve yabancı dil tazminatı gibi kalemler hesaplamaya dahil edilmemiştir.
Uzman yorumu
Uzmanlara göre, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından nihai zam oranı yeniden şekillenebilir. Ancak mevcut rakamlar, Temmuz zammı için genel çerçeveyi ortaya koyuyor. Son karar ise Haziran sonunda kamuoyuna açıklanacak.