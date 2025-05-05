Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte memur maaş zammı oranı da netleşmeye başladı. İşte 2025 Temmuz itibarıyla meslek meslek güncel maaş tahminleri...

Milyonlarca memur ve kamu çalışanını ilgilendiren 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan Nisan 2025 enflasyon verisiyle birlikte, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı da büyük ölçüde netleşti.

Ocak-Nisan dönemine ait enflasyon farkı ile birlikte, memur ve emeklilerin 2025 yılı Temmuz-Aralık dönemi maaşlarına yansıyacak zam oranı %12,29 olarak hesaplanıyor.

Temmuz 2025 memur maaş tahminleri (4 Aylık Enflasyona Göre)

Aşağıda, 4 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan bazı kamu görevlilerinin Temmuz-Aralık 2025 dönemine ait tahmini maaşları yer almaktadır:

Meslek Grubu Derece/Kademe Zam Oranı (%) Tahmini Maaş (TL)
Şube Müdürü 1/4 %12,29 74.513 TL
Memur 9/1 %12,29 51.154 TL
Polis Memuru 8/1 %12,29 66.181 TL
Başkomiser 3/1 %12,29 72.406 TL
Uzman Doktor 1/4 %12,29 122.569 TL
Hemşire 5/1 %12,29 60.036 TL
Mühendis 1/4 %12,29 76.010 TL
Teknisyen 11/1 %12,29 53.028 TL
Profesör 1/4 %12,29 108.218 TL
Araştırma Görevlisi 7/1 %12,29 71.727 TL
Vaiz 1/4 %12,29 62.132 TL
Avukat 1/4 %12,29 71.458 TL
Uzman Öğretmen 1/4 %12,29 65.873 TL
Öğretmen 1/4 %12,29 59.441 TL

Notlar ve Teknik Açıklamalar

Uzman yorumu

Uzmanlara göre, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından nihai zam oranı yeniden şekillenebilir. Ancak mevcut rakamlar, Temmuz zammı için genel çerçeveyi ortaya koyuyor. Son karar ise Haziran sonunda kamuoyuna açıklanacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ