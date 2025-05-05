Nisan ayı enflasyon verileriyle birlikte memur maaş zammı oranı da netleşmeye başladı. İşte 2025 Temmuz itibarıyla meslek meslek güncel maaş tahminleri...

Milyonlarca memur ve kamu çalışanını ilgilendiren 4 aylık enflasyon verisi açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan Nisan 2025 enflasyon verisiyle birlikte, Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı da büyük ölçüde netleşti.

Ocak-Nisan dönemine ait enflasyon farkı ile birlikte, memur ve emeklilerin 2025 yılı Temmuz-Aralık dönemi maaşlarına yansıyacak zam oranı %12,29 olarak hesaplanıyor.

Temmuz 2025 memur maaş tahminleri (4 Aylık Enflasyona Göre)

Aşağıda, 4 aylık enflasyon verilerine göre hesaplanan bazı kamu görevlilerinin Temmuz-Aralık 2025 dönemine ait tahmini maaşları yer almaktadır:

Meslek Grubu Derece/Kademe Zam Oranı (%) Tahmini Maaş (TL) Şube Müdürü 1/4 %12,29 74.513 TL Memur 9/1 %12,29 51.154 TL Polis Memuru 8/1 %12,29 66.181 TL Başkomiser 3/1 %12,29 72.406 TL Uzman Doktor 1/4 %12,29 122.569 TL Hemşire 5/1 %12,29 60.036 TL Mühendis 1/4 %12,29 76.010 TL Teknisyen 11/1 %12,29 53.028 TL Profesör 1/4 %12,29 108.218 TL Araştırma Görevlisi 7/1 %12,29 71.727 TL Vaiz 1/4 %12,29 62.132 TL Avukat 1/4 %12,29 71.458 TL Uzman Öğretmen 1/4 %12,29 65.873 TL Öğretmen 1/4 %12,29 59.441 TL

Notlar ve Teknik Açıklamalar

Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesaplamaya dahil edilmiştir. Bu hesaplamada çalışmayan eş ve 0-6 yaş grubu ile diğer yaş grubunda iki çocuk esas alınmıştır. Çocuklarını neden katlettiğini anlattı! Özgür Özel’e yumruk atan saldırgan hakkında kan donduran yeni detaylar

Bölgesel ödemeler, ek ders ücretleri, vekalet ücretleri, döner sermaye ve yabancı dil tazminatı gibi kalemler hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Uzman yorumu

Uzmanlara göre, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından nihai zam oranı yeniden şekillenebilir. Ancak mevcut rakamlar, Temmuz zammı için genel çerçeveyi ortaya koyuyor. Son karar ise Haziran sonunda kamuoyuna açıklanacak.