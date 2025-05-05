THY Euroleague Finali'nde Panathinaikos ile Anadolu Efes karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifreli olup olmadığı haberimizde.

Panathinaikos - Anadolu Efes finali saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

6 Mayıs 2025 Salı günü, Euroleague Finali kapsamında Panathinaikos ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Olimpic Sports Center Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 21:45'te başlayacak.

Panathinaikos - Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka, Türkiye'de Tuttur TV ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Yayınlar şifreli olarak sunulacak.

Tuttur TV Frekans ve Platform Bilgileri

Tuttur TV, Türksat uydusu ve dijital platformlar üzerinden yayın yapmaktadır. Kanal, İddaa numaralı yayın ağları aracılığıyla erişime sunulmaktadır.

S Sport Plus Yayın Bilgileri

S Sport Plus, abonelik gerektiren dijital platformlar üzerinden yayın yapar. Maçı mobil cihazlar, bilgisayarlar veya akıllı TV'ler üzerinden izlemek mümkündür.

Maç Bilgisi Detay Tarih 6 Mayıs 2025 Salı Saat 21:45 Yayıncı Kanallar Tuttur TV, S Sport Plus Maç Yeri Olimpic Sports Center, Atina Yayın Durumu Şifreli