Temu'nun Türkiye'de kapatılacağı iddialarına Ticaret Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi. İşte detaylar ve Temu'nun Türkiye'deki son durumu.

2024 yılında Türkiye pazarına giriş yapan Temu hakkında "kapatılacak" iddiaları gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı, Temu'nun Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Temu Türkiye'de Kapanacak mı?

2022 yılında kurulan Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, 2024'te Türkiye'ye giriş yaptı. Uygun fiyatlı ürün yelpazesiyle dikkat çeken Temu, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Giyimden ev eşyasına kadar binlerce ürün sunan platform, sosyal medyada kullanıcıların paylaşımlarıyla daha da popüler hale geldi.

Türkiye'de, Temu üzerinden alışverişlerde maksimum harcama limiti 1.050 TL olarak belirlenmişti. Son günlerde ise Temu’nun Türkiye'deki faaliyetlerine erişim engeli getirileceği iddiaları ortaya atıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi

Yurt dışı merkezli satış platformları için yeni düzenlemeler getiren Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı firmalara temsilci bulundurma zorunluluğu getirmişti. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen firmaların Türkiye'ye satış yapamayacağı belirtilmişti.

Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım’ın Ticaret Bakanlığı'na yönelttiği sorular sonucunda, Bakanlık yetkilileri Temu'ya yönelik herhangi bir kapatma kararının gündemlerinde olmadığını açıkladı. Böylece sosyal medyada dolaşan iddialar resmî olarak yalanlanmış oldu.

Temu Türkiye'de satışa devam ediyor

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre Temu, mevcut durumda Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak yurt dışı merkezli platformların Türkiye'deki temsil zorunluluğuna uyup uymayacağı önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek.

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