Global e-ticaret platformu Temu, Türkiye’deki iş ortakları ağını genişletti. Temu, lojistik için Horoz Lojistik ve ERP entegrasyonu için Jet Stok ile iş birliği anlaşmaları yaptı. Bu adım, Türk satıcılar ve tüketiciler için teslimat hızını artırırken, satıcıların platform yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Horoz Lojistik ile lojistik iş birliği

Temu, Türkiye’de lojistik operasyonlarını güçlendirmek için Horoz Lojistik ile anlaşma imzaladı. Bu iş birliği ile büyük hacimli ürünlerin ülke genelinde dağıtımı Horoz Lojistik tarafından yönetilecek. Amaç, sevkiyatların hızlı, güvenli ve sorunsuz bir şekilde teslim edilmesini sağlamak.

Jet Stok ile ERP entegrasyonu

Temu, ERP çözüm ortağı olarak Jet Stok’u belirledi. Bu entegrasyon sayesinde Türk satıcılar:

Ürünlerini hızlı ve kolay bir şekilde platforma yükleyebilecek,

Stok ve fiyat güncellemelerini otomatik yapabilecek,

Tüm siparişleri tek bir panelden yönetebilecek,

E-fatura entegrasyonu ile anında fatura düzenleyebilecek.

Türkiye ofisi ve yerel satıcı desteği

Yeni iş birlikleri, Temu’nun Türkiye’deki satıcılara kapılarını açmasının hemen ardından geldi. Temu’nun Türkiye ofisi faaliyete geçerken, Türkiye’de şirket tescil işlemleri tamamlandı. Bu adımlar, hem yerel işletmelere yeni büyüme fırsatları sunuyor hem de tüketicilere daha hızlı teslimat ve geniş ürün çeşitliliği sağlıyor.