Posta Gazetesi'nden Engin Can Dilekli'ye verdiği röportajda, sahneye ayda sadece dört kez çıktığını belirten Teoman, aşk hayatına dair gelen sorulara esprili bir yanıt verdi.

"Çok konser verince işimden nefret ediyorum"

Teoman, röportajda müzik kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Ayda sadece dört kez sahneye çıktığını söyleyen sanatçı, "Çok konser verince işimden nefret ediyorum" ifadeleriyle dikkat çekti. Teoman, sahne performanslarını daha az ve seçici hale getirdiğini belirtti.

Aşk hayatıyla ilgili esprili yanıt

Röportajda aşk hayatına dair sorulan sorulara ise Teoman, gülerek cevap verdi: "Dua Lipa ile birlikteyim. Ha ha ha!.." Bu esprili yanıt, magazin dünyasında büyük ilgi uyandırdı. Teoman, özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih ettiğini ve bu konuların kendisine kalmasını istediğini de ekledi.

Teoman'ın esprili yaklaşımı

Teoman’ın bu esprili yaklaşımı, hayranları tarafından da büyük bir sempatiyle karşılandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu açıklama, Teoman’ın ne kadar rahat ve mizah dolu bir kişiliğe sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.