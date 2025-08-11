İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde El Şifa Hastanesi yakınlarında basın mensuplarının bulunduğu bir çadırı hedef aldı. Saldırıda El Cezire muhabiri Enes El Şerif ile birlikte toplam beş gazeteci yaşamını yitirdi. Olayda ayrıca bir asistan ve bir başka sivilin ölümüyle can kaybı yediye yükseldi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Enes El Şerif’in “Hamas’ın hücre liderlerinden biri” olduğunu ve “İsrailli sivillere ile askeri birliklere yönelik roket saldırılarında rol aldığını” iddia etti. Bu suçlamalara dayanak olarak ise “istihbarat bilgileri ve Gazze’de ele geçirildiği öne sürülen belgeler” gösterildi.

Ancak Katar merkezli El Cezire televizyonu ve uluslararası basın özgürlüğü örgütleri, İsrail’in iddialarını reddederek saldırıyı sert şekilde kınadı. El Cezire, 28 yaşındaki El Şerif’i “Gazze’nin en cesur gazetecilerinden biri” olarak tanımlarken, saldırının “Gazze’de gerçeği aktaran sesleri susturma girişimi” olduğunu vurguladı.

Kanala göre, El Şerif ölümünden önce, öldürülmesi halinde yayımlanmasını istediği mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Allah’ın sessiz kalanları şahitlik edeceğini umarak, gerçeği olduğu gibi, çarpıtmadan aktarmaktan asla çekinmedim.”

Gazetecilerin hedef alınması, daha önce uluslararası kurumların da gündemine gelmişti. Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Irene Khan, geçtiğimiz ay El Şerif’e yönelik suçlamaların “dayanaksız” olduğunu belirtmişti. Uluslararası Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) ise Temmuz ayında, İsrail’in gazetecileri kanıtsız şekilde “militan” olarak etiketleme eğiliminin basın özgürlüğünü tehdit ettiğine dikkat çekmişti.

Hamas ise saldırının, İsrail’in Gazze’yi tamamen işgal planının bir parçası olduğunu savundu. Gazze medya ofisinin verilerine göre, 7 Ekim 2023’te başlayan savaşta bugüne kadar 237 gazeteci yaşamını yitirdi.

Avustralya Filistin’i Tanıyacak

Öte yandan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Eylül ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. “Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkı vardır” diyen Albanese, kalıcı barışın ancak İsrail ve Filistin’in iki ayrı devlet olarak varlığını sürdürmesiyle mümkün olabileceğini belirtti.

Avustralya, geçtiğimiz hafta benzer açıklamalar yapan Fransa, İngiltere ve Kanada’nın ardından, bağımsız Filistin devletini tanıyacağını duyuran ülkeler arasına katıldı. Dünya genelinde bu kararı destekleyen ülke sayısı 140’ı aştı.