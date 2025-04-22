TeosFest, “Sanatçılar Şehri” teması ile 1-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında İzmir Seferihisar’da gerçekleşecek. Kültür ve sanat alanında faaliyet yürüten sivil toplum örgütleri, sanatçılar, kültür insanları, kültür evleri ve turizm işletmelerinin ortaklaşa düzenleyeceği festival için etkinlik başvuruları başladı.

“Sanatçılar Şehri” teması ile İzmir Seferihisar’da yepyeni bir festival başlıyor. TeosFest, Seferihisar’ın tüm renkleriyle ve insanlarıyla kendini var edeceği bir konsepte planlanıyor. 2300 yıl önce ilk Sanatçılar Birliği’nin kurulduğu Teos Antik Kenti’nin uluslararası alanda tanıtılması amacını taşıyan festival, diğer festivallerden ayrı bir özellik de taşıyor. Seferihisar’da yaşayan sanatçılar, turizmciler ve bölge halkı festival organizasyonunda yer alıyor.

Farklı mekanlarda eş zamanlı etkinlikler

Sığacık’ın merkez olacağı festival 1-10 Ağustos 2025 tarihlerinde arasında yapılacak. Alışagelmiş festival mantığından farklı konsepte planlanan festivalde farklı mekanlarda, birbirinden farklı disiplinlerde etkinlikler gerçekleşecek. Festival kapsamındaki etkinlikler, Seferihisar sınırları içerisindeki tüm yerleşim yerlerine de yayılacak. Sığacık, Doğanbey, Ürkmez, Azmak, Turgut, İhsaniye, Düzce, Gölcük, Gödence, Ulamış, Orhanlı, Beyler, Çamtepe, Payamlı ve Seferihisar’ın merkezinde farklı disiplinlerde kültür, sanat, doğa ve gastronomi etkinlikleri ücretli ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisine açık

Yaz aylarında nüfusunun birkaç katına ulaşan Seferihisar, TeosFest ile misafirlerine deniz tatilinin yanı sıra sanat dolu bir kent deneyimi sunacak. Yabancı misafirler için etkinlikler aynı zamanda İngilizce olarak da planlanacak.

Yıl boyunca süren festival

Tüm yıl boyunca festival hazırlığında bir kent vizyonu için festival çalışmaları yılın geneline yayılacak ve TeosFest tüm çalışmaların uğrak bir noktası olacak. Yıl içerisinde sanat toplulukların çalışmalarını Seferihisar’a taşımaları için turizm işletmeleri ile iş birliği yapılarak yaz sezonu dışında da Seferihisar’ın canlandırılmasına katkı sunulacak. Teos Sanat ödülleri bu vesile ile başlatılacak ve uluslararası alanın katılması teşvik edilecek.

Sanatçılar 18 Mayıs’a kadar festival için başvuru yapabilir

TeosFest hazırlıklarında sona yaklaşıyor. Festivalde yer almak isteyen sanatçılar ve kültür üreticileri etkinlik önerileri için 18 Mayıs 2025 tarihine kadar [email protected] adresi üzerinden başvuru yapabilir.