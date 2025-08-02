Açılış yoğun katılımla gerçekleşti

Seferihisar’da bu yıl ilk kez gerçekleştirilen TeosFest, “Sanatçılar Şehri” temasıyla kapılarını açtı. Kültürel ve Ekolojik Hayatı Koruma Derneği ile Seferihisar Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festivalin açılış töreni, Sığacık’ta geniş katılımla yapıldı.

Törene Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İlçe Müftüsü Dr. Abdullah Vurucu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.





“Sanatçılar Şehri kimliğini dünyaya duyuruyoruz”

Açılış konuşmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Teos Antik Kenti’nin dünya tarihinde sanatçılar birliğinin kurulduğu ilk yer olduğuna dikkat çekti. Başkan Yetişkin, “Üç yıl önce başlattığımız İon Rotası projesiyle Teos’u ‘Sanatçılar Şehri’ olarak tanımladık. Bu eşsiz kimliği dünya kültürüne ve turizmine kazandırmak istedik. Bugün burada gerçekleşen bu festival, vizyonumuzun somut bir çıktısıdır” dedi.

Yetişkin, Seferihisar Belediyesi’nin sanatın, sanatçının ve kültürel değerlerin her zaman yanında olduğunu belirterek projeye destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.





Festival 10 gün boyunca devam edecek

TeosFest, 1–10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Seferihisar’ın farklı bölgelerinde düzenlenecek çok sayıda kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında doğa, gastronomi, kültür ve sanat alanlarında atölyeler, konserler, sergiler ve söyleşiler planlandı.

Etkinlikler, yerel sanatçıların yanı sıra ulusal ve uluslararası katılımcılara da açık olacak. Etkinliklerin bir bölümü ücretsiz ve Türkçe-İngilizce olarak gerçekleştirilecek.





Teos Sanat Ödülleri bu yıl ilk kez verilecek

Festival kapsamında bu yıl ilk kez “Teos Sanat Ödülleri” düzenlenecek. Ödül programıyla, uluslararası sanat topluluklarının Teos’a ilgisinin artırılması ve Seferihisar’ın kültür sanat alanında yıl boyunca canlı kalması hedefleniyor.

Seferihisar Belediyesi, sanat topluluklarının ilçeye taşınması ile sezon dışı dönemlerde de kültürel canlılığın sürdürülebileceğini vurguluyor. Bu kapsamda altyapı ve organizasyon çalışmaları yıl boyunca devam edecek.





Seferihisar 10 gün boyunca sanatla iç içe olacak

TeosFest boyunca Seferihisar’ın sokakları sanatsal etkinliklerle dolacak. Festivale katılan sanatçılar, müzisyenler, akademisyenler ve ziyaretçiler, ilçenin kültürel mirasıyla doğrudan temas kuracak. Etkinliklerin Seferihisar’ın tanıtımına ve turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.