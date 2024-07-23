Binlerde öğrenci Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı üniversiteler için tercih yapmaya başlayacak. Tercihler öncesi özel üniversitelerin ücretlerine bir yılda yüzde 150'ye varan zam geldi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci 25 Temmuz-2 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacağı üniversite tercihlerine odaklandı.

Tercihlerin başlamasına sayılı günler kala özel üniversiteler de 2024-2025 akademik yılı ücretlerini açıklamaya başladı.

Üç gün sonra başlayacak tercihler öncesi özel üniversitelerin ücretlerine bir yılda yüzde 150'ye varan zam geldi.

Sözcü'den Gülben Dikmen'in haberine göre özel üniversite ücretlerinde son durum şöyle:

Koç Üniversitesi

Koç Üniversitesi 2024-2025 akademik yılında yüksek öğretime başlayacak öğrenciler için Tıp Fakültesi dışındaki programlar için ücretini 1 milyon 75 TL olarak belirledi. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti de tüm bölümler için 1 milyon 75 bin TL oldu.

Geçen yıl bu ücretler 530 bin TL olarak açıklanmıştı. Böylece bir yılda Koç Üniversitesi ücretine yüzde 103 zam geldi.

Sabancı Üniversitesi

Sabancı Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı ücretini yeni girişli tüm lisans programları ve hazırlık dil eğitimi için 1,1 milyon TL olarak açıkladı.

Öğrenciler geçen yıl senelik 510 bin TL öderken bu yıl bu tutar yüzde 115 artarak 1 milyon 100 bin TL'ye çıkarılmış oldu.

Sabancı Üniversitesi de kayıt döneminde sadece güz dönemi ödemesi yapılırsa, bahar dönemi ödemesinin zamlı olacağını duyurdu. Buna göre sene başında ödeme yapılması halinde 550 bin TL olan bahar dönemi ödemesi, bahar dönemi başında yapılırsa yüzde 20 zamla 660 bin TL olacak.

Bilkent Üniversitesi

Bilkent Üniversitesi ise 2024-2025 yılı eğitim ücretini bütün bölüm ve programlar için 620 bin TL olarak belirledi.

Geçen yıl bu ücret 310 bin TL olarak belirlenmişti. Yani Bilkent Üniversitesi ücretlerine de yüzde 100 zam geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamada iki taksit ödeme yapılması halinde altı aylık enflasyon farkıyla ödeme yapılacağı belirtildi.

Özyeğin Üniversitesi

Özyeğin Üniversitesi ise ücretlerini fakülte bazında belirliyor.

Özyeğin Üniversitesi'nde İşletme Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bölümlerinin ücretleri 950 bin TL olarak açıklandı.

Geçen sene bu fakültelerin fiyatları 475 bin TL olarak belirlenmişti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversite de ücretlerini fakülte bazında belirleyen özel üniversitelerden biri.

Üniversitenin en pahalı lisans fakülteleri Mühendislik Fakültesi ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve psikoloji bölümünün yer aldığı Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi oldu. Bu fakültelerde ücret 745 bin TL olarak belirlendi. Geçen yıl bu bölümlerin ücreti 297 bin 500 TL idi. Böylece Bilgi Üniversitesi ücretlerine yüzde 150'yi aşan zam geldi.

Ayrıca üniversitenin hazırlık bölümleri için uygulayacağı ücret ise 697 bin 500 TL olarak açıklandı.