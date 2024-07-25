Yılın en çok kazananı

"Ters Yüz 2," 2015 yapımı ve Oscar ödüllü "Ters Yüz"ün devam filmi olarak gişede büyük bir başarı elde etti. Pixar'ın en çok kazanan filmi olma başarısını elde eden "Ters Yüz 2," 2024 yılında dünya çapında bir milyar dolar hasılatı geçerek büyük bir başarıya imza attı.

Yeni rekor: En çok hasılat yapan animasyon

Bu yıl içinde vizyona giren film, şu ana kadar 1,462 milyar dolar hasılat elde ederek, 2019 yapımı "Frozen II"nin 1,453 milyar dolarlık hasılatını geride bıraktı. Filmin başrolünde, ergenliğe adım atan ve karmaşık duygularla mücadele eden Riley'nin maceraları yer alıyor.

Gişede iki önemli başarı

"Ters Yüz 2," dünya çapında bir milyar dolar hasılat sınırını geçen ilk film oldu.

Film, tüm zamanların en çok hasılat yapan animasyon filmi olarak Frozen II'yi geçerek yeni bir rekora imza attı.

"Ters Yüz 2," hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden büyük beğeni toplarken, vizyonda olmaya devam ediyor ve hasılat başarısını artırmaya devam ediyor.