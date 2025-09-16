2026-2028 Orta Vadeli Program’da yer alan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), kamuoyunda kıdem tazminatının kaldırılacağı yönünde tartışmalara yol açtı. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, bu iddialara yanıt vererek “Kıdem tazminatı kazanılmış bir haktır, kaldırılması kesinlikle söz konusu değildir” dedi.

TES uygulaması 2026’da başlayacak

Orta Vadeli Program’a göre, çalışan ve işverenden yapılacak kesintilerle işleyecek TES’in 2026’nın ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi hedefleniyor. Sistemin amacı, emeklilere ek gelir sağlamak ve tasarrufları artırmak.

“Kıdem tazminatı güvencede”

TES’in yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatının sona ereceği iddialarını değerlendiren Karakaş, “Bu konuda panik yapmaya gerek yok. Kıdem tazminatı kazanılmış bir hak, asla ortadan kaldırılamaz” ifadelerini kullandı.

Karakaş, 2003 yılında kıdem tazminatının fona devredilmesi için hazırlanan taslağı hatırlatarak, “Aradan 22 yıl geçti, kıdem tazminatında en ufak bir değişiklik olmadı. Şimdi de böyle bir ihtimal yok” dedi.

“Hem işçi hem işveren TES’e karşı”

Karakaş, TES’in işçi ve işveren kesiminden destek görmediğini vurguladı:

“İstihdam üzerinden SGK primleri yüzde 37,75 oranında. Bunun üzerine işçiden yüzde 3, işverenden yüzde 3-5 ek prim alınması mümkün değil. İşçi ve işverenin rızası olmadan TES’in yürürlüğe girmesi imkânsız.”

Emeklilikte ek gelir hedefleniyor

Karakaş, TES’in aslında 2017’de başlatılan Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) entegre bir yapı olacağını belirtti. Sistemin farkının, işverenin de katkı sunması ve çalışanların cayma hakkının sınırlandırılması olacağını söyledi.

“TES ile amaç, tasarrufları artırmak ve ileride emeklilik maaşlarında yaşanabilecek düşüşleri engellemektir” dedi.

“Asgari ücretli için zorluk yaratabilir”

Karakaş, kamu çalışanlarının sisteme daha kolay dahil olabileceğini, ancak asgari ücretle çalışanların maaşlarından yapılacak yüzde 3’lük kesintiyi karşılamakta zorlanabileceğini ifade etti.