Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartlarındaki taksit sınırının kaldırılmasının ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti. Palandöken, bu düzenlemenin özellikle düğün ve evlilik sektöründeki ekonomik duraklamayı aşmaya yardımcı olacağını vurguladı.

Düğün ve evlilik sektöründeki zorluklar

Palandöken, yazılı açıklamasında enflasyonun düğün ve evlilikle ilgili sektörler üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtti. Düğün organizasyonları, gelinlik ve damatlık ücretleri, takı maliyetleri ve salon kiraları gibi kalemlerdeki artışlara dikkat çeken Palandöken, bu durumun sektörde büyük bir duraklamaya neden olduğunu ifade etti. "Düğün sektörü, 230 farklı kalemi kapsayan geniş bir alandır. Bu kalemlerde yaşanan duraklama, ekonomiye ciddi bir zarar vermektedir" dedi.

Taksit sınırlarının kaldırılması çağrısı

Evlilik sürecindeki alışverişlerde kredi kartlarının önemli bir rol oynadığını vurgulayan Palandöken, kredi kartlarına getirilen taksit sınırlamalarının ivedilikle kaldırılması gerektiğini belirtti. Palandöken, bu adımın yalnızca evlenmek üzere olan çiftler için değil, tüm vatandaşlar için olumlu etkiler yaratacağını söyledi. "Kredi kartlarındaki taksit sınırlarının kaldırılması, ekonomiye hareket kazandırır, piyasalardaki canlılığı artırır ve istihdamın artmasına bağlı olarak devletin vergi ve SGK gelirlerini artırır" diye konuştu.