Tesla'nın Berlin'deki genişleme projeleri, beklenmedik bir engelle karşılaştı. Haziran ayından bu yana devam eden arama çalışmaları sırasında, Tesla’nın Berlin fabrikasının çevresinde II. Dünya Savaşı’na ait mühimmatlar bulundu. Brandenburg eyalet yetkilileri, fabrikaya komşu 86 hektarlık bir alanda toplamda 1578 parça mühimmat keşfettiklerini açıkladı.

250 kilogramlık patlamamış bombalar imha edildi

Bulunan mühimmatlar arasında iki adet 250 kilogram ağırlığında büyük patlamamış bomba da yer alıyordu. Bu bombalar güvenli bir şekilde imha edilirken, temizlik çalışmaları hala devam ediyor. Tarama yapılacak birkaç hektarlık daha alan bulunuyor, bu da projelerin ilerleyişini zaman zaman aksatıyor.

Tesla’nın genişleme planları tehlikeye girebilir

Tesla, fabrikasının genişletilmesi için yeni binalar ve bir yük terminali eklemeyi planlıyor. Ancak bu bölgenin II. Dünya Savaşı sırasında yoğun şekilde bombalandığı biliniyor. Dolayısıyla, patlamamış mühimmatların bulunma olasılığı, genişleme projelerinin gerçekleştirilmesini tehlikeye sokabilir. Çevre ve tarih açısından hassas olan bu bölgede temizlik çalışmaları hızla devam etse de, işlerin yavaşlamasına neden olabiliyor.

Çevreciler ve yerel halk endişeli

Grünheide sakinleri ve çevreci gruplar, fabrikanın genişlemesine karşı çıkıyor. Bu gruplar, genişleme projelerinin çevreye zarar verebileceğini ve bölgedeki tarihi kalıntıların korunması gerektiğini savunuyor. Şirket, Mayıs ayında gerekli izinleri alarak projelerine devam etme yolunda önemli bir adım atmıştı.

Tesla'nın Berlin'deki fabrikanın çevresindeki bu gelişmeler, şirketin büyüme hedeflerini nasıl etkileyecek, zamanla netlik kazanacak. Şirketin genişleme planları ve bölgedeki tarihi ve çevresel engeller arasındaki denge, projenin geleceği açısından belirleyici olacak.