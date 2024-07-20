Antalya'da yangınların gizemini çözen özel bir yetenek var: Jandarmanın yangın tespit köpeği “Zeytin”. Türkiye'deki dört yangın tespit köpeğinden biri olan Zeytin, ormanlar, evler ve işyerlerinde çıkan yangınların çıkış noktalarını tespit etme görevini üstleniyor. Ayrıca, sabotaj ve kundaklama gibi şüpheli durumları da açığa çıkarıyor. Özellikle tiner, benzin, gazyağı, alkol ve mazot gibi yanıcı maddelere karşı son derece hassas olan Zeytin, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Bakım Onarım Bölük Komutanlığı Köpek Timi Merkezi'nde eğitim alıyor.

Çeşitli maddeleri ayırt edebiliyor

Zeytin, yangınların çıkış noktalarını tespit etmenin yanı sıra, bu yangınların şüpheli sebeplerini de araştırıyor. 4 yaşındaki Zeytin, tiner, benzin, gazyağı, alkol ve mazot gibi maddelerle eğitiliyor ve bu maddelerin kokularını diğer kokulardan ayırma yeteneğine sahip. Zeytin, en son 18 Eylül 2023 tarihinde Alanya'daki bir orman yangınının çıkış sebebini başarılı bir şekilde belirledi.

Koku yoğunluğundan çıkış noktası belirlenebiliyor

Yangın Tespit Köpek Kullanıcısı Jandarma Uzman Çavuş Kaan Özgür, Zeytin’in diğer köpeklerden farkını burunlarının daha hassas olması olarak açıklıyor. “Yangın çıkan bölgedeki söndürme ve soğutma işlemlerinden sonra, köpeğimizin koklama yöntemiyle arama yaparak yangının çıkış noktasını belirliyoruz,” diyen Özgür, Zeytin’in koku yoğunluğundan çıkış noktasını tespit etme yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor.

Yangınların kaynağını bulabiliyor

Zeytin’in tespit yeteneği, yangınların kundaklama veya sabotaj gibi nedenlerle başlamış olabileceği durumları aydınlatmada büyük rol oynuyor. Özgür, Zeytin’in, yanıcı maddelerin koku yoğunluğunu belirleyerek yangının kaynağını bulabildiğini belirtiyor. “Antalya Jandarma Komutanlığı olarak, çevre bölgelerde çıkan yangınlara zamanında müdahale ediyoruz ve bu köpeğimizin katkısı oldukça etkili,” diye ekliyor.