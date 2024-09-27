TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden iki köklü Ege temsilcisi, Bergama Sportif Faaliyetler ve Turgutluspor, 4. hafta maçları öncesinde isim değişikliğine gitti. Bergama ekibi bundan böyle İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü adıyla mücadele edecek. Turgutluspor ise adını 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar olarak değiştirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1984 yılında kurulan Turgutluspor, geçtiğimiz ay olağanüstü genel kurulda yaklaşık 50 milyon TL’lik borcu nedeniyle şirketleşme kararı almıştı. Yeni isimleriyle sahada yer alacak olan ekip, aynı zamanda yeni bir yönetim ve vizyonla geleceğe bakıyor.

Bergama ise 1970 yılında Bergamaspor adıyla kurulmuş, 1998'de Bergama Belediyespor adını alarak mücadelesini sürdürmüştü. 2022’de şirketleşen kulüp Ekmas Sportif Faaliyetler bünyesine geçmiş, bu süreçte Bergama FK olarak bilinse de resmi adıyla Bergama Sportif olarak yer alıyordu. Bu sezon, takım iç saha maçlarını Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynayacak ve Kulüp Başkanı Ahmet Çoruhlu’nun soyadını taşıyan İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü adıyla sahada olacak.

İki kulüp de isim değişikliğiyle yeni bir döneme adım atarak TFF 3. Lig'deki mücadelelerine devam ediyor.