Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup karşılaşması için İzmir'de bulunurken Karşıyaka Spor Kulübü'ne de bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, yurtdışında olan Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü katılamazken, kulübü temsilen eski başkan ve Danışma Kurulu Başkan Vekili Azat Yeşil, Futbol Altyapı Başkanı Mehmet Karal, Futbol Altyapı Yöneticisi Mustafa Giray, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve Sportif Direktör Ahmet Akteke hazır bulundu.

Bu ziyarette, Karşıyaka'nın Mavişehir'de planladığı altyapı tesisleri projesi üzerine Hacıosmanoğlu'na detaylı bilgiler verildi. Tesisin, kulübün altyapı çalışmaları için önemli bir yatırım olması öngörülüyor. Proje hakkında daha ayrıntılı görüşmelerin TFF nezdinde yapılması kararlaştırıldı.