Bayraklı Belediyesi Etkinlikleriyle Fuara Damga Vurdu

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yer alan Bayraklı Belediyesi standı, 11 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayarak büyük beğeni topladı. Başkan İrfan Önal’ın katılımıyla, İzmir’in kurtuluşunun yıldönümü olan 9 Eylül’de gerçekleştirilen muhteşem kapanış töreni ise fuarın en unutulmaz anlarından biri oldu.

Etkinlikleriyle Fuar'ın gözdesi oldu

Bayraklı Belediyesi, fuar süresince çocuklar ve gençler için bale ve zumba gösterileri, tekvando karşılaşmaları, yoga seansları ve sportif etkinlikler gibi pek çok renkli aktivite düzenleyerek fuarın en ilgi çeken stantlarından biri haline geldi. Ayrıca, piyano eğitmenleri ve kursiyerler ziyaretçilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Satranç turnuvaları, mini kazı çalışmaları, teleskopla uzay gözlemleri ve VR gözlükle Anıtkabir gezisi gibi farklı alanlarda düzenlenen etkinlikler, her yaş grubundan katılımcıya hitap etti.

Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ise ürettikleri el emeği ürünleri sergileyerek, yerel üretime dikkat çekti. Görsel sanatlar kapsamında düzenlenen yüz boyama, resim çalışmaları ve robotik kodlama atölyeleri büyük ilgi toplarken, keman dinletileri de kulakların pasını sildi. Bayraklı Belediyesi'nin halk oyunları ekibi de gösterileriyle fuara adeta renk kattı.

"Bayraklı’yı her alanda tanıtacağız"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, fuar süresince stantta sık sık vatandaşlarla bir araya geldi ve düzenlenen etkinlikleri takip etti. Fuarın kapanışında, ellerinde Türk bayraklarıyla sahnede toplanan ziyaretçiler ve gösteri yapan çocuklar hep birlikte İzmir Marşı söyleyerek coşkulu bir final gerçekleştirdi. Başkan Önal, yaptığı kapanış konuşmasında, “İzmir’in kurtuluşunun 102’nci yılını coşkuyla kutladık. Fuar süresince her yaş grubuna yönelik etkinliklerimizle standımıza yoğun ilgi gösterildi. Bu ilgi bize motivasyon sağladı ve gelecek projelerimiz için güç kattı. Önümüzdeki yıllarda da Bayraklı’yı her alanda tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.