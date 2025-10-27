İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonun yaptığı kapsamlı incelemeler sonucunda çok sayıda hakemin yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığını belirtti.

TFF olarak futbolun içinde köklü bir temizlik hareketi başlattıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, “Temiz ve ahlaklı bir Türk futbolu için önce kendi içimizdeki sorunları çözmemiz gerekiyordu. Profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemin 371’inin bahis hesabı bulunduğunu, 152’sinin ise aktif olarak bahis oynadığını tespit ettik,” dedi.

Türk futbolundaki yozlaşmanın en önemli nedenlerinden birinin bahis olduğunu vurgulayan TFF Başkanı, “Bir atasözü vardır; ‘Silah çıktı mertlik bozuldu’. Bahis çıktıktan sonra futbolun ruhu, dürüstlüğü ve adaleti zedelendi. Biz bu düzeni değiştirmek için kararlıyız,” ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemelere göre bahis oynayan hakemlerin dağılımı şöyle:

• Üst klasman hakemi: 7 kişi

• Üst klasman yardımcı hakemi: 15 kişi

• Klasman hakemi: 36 kişi

• Klasman yardımcı hakemi: 94 kişi

Bazı hakemlerin bahis faaliyetlerinin boyutu ise dikkat çekici. Hacıosmanoğlu, 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığını, bir hakemin ise tek başına 18 bin 227 kez bahis oynadığının belirlendiğini açıkladı. Ayrıca 42 hakemin 1000’den fazla futbol karşılaşmasına bahis yaptığı tespit edildi.

Bahis oynadığı belirlenen hakemlerle ilgili disiplin sürecinin derhal başlatıldığını söyleyen Hacıosmanoğlu, “Disiplin Kurulumuz bugün itibarıyla gerekli işlemleri başlatmıştır. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık zaman aşımı süresi var. Bizim talimatlarımız da bu sürece paralel. Gerekli cezalar kısa süre içinde uygulanacak,” dedi.

“İnsanlarla iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok,” diyen Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki tüm kirli ilişkilerin üzerine gideceklerini vurguladı:

“Cenab-ı Allah müsaade ettiği sürece Türk futbolunun içindeki her türlü pisliği temizleyeceğiz. Bu sadece hakemlerle sınırlı değil, herkes kendi kapısının önünü süpürmek zorunda.”

Kulüplere de çağrıda bulunan TFF Başkanı, “Biz kendi içimizi temizliyoruz ama bu mücadele sadece bizimle sınırlı kalamaz. Kulüplerden futbolculara kadar herkes aynı sorumluluğu taşımalı. Devlet kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz ve gerekli tüm bilgileri FIFA ve UEFA ile paylaşıyoruz,” dedi.

Türk futbolunun geleceğini korumak amacıyla yeni bir eğitim modeli üzerinde çalıştıklarını da açıklayan Hacıosmanoğlu, “81 ilde hakemlik kursları açacağız. Üniversitelerde hakemlik bölümü kurulacak. Bu eğitimleri tamamlayan gençler, donanımlı ve ahlaklı hakemler olarak Türk futboluna kazandırılacak,” dedi.

Basın toplantısında soru almadan konuşmasını sonlandıran Hacıosmanoğlu, “Bu konu üzerinde titizlikle duracağız. Türk futbolunun itibarını yeniden inşa edeceğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz,” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.