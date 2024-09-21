Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybeden usta spor yazarı Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı. TFF, Türk basınının duayen isimlerinden biri olan Güven’in vefatını derin bir üzüntüyle karşıladığını ifade etti.

Güven'in katkıları unutulmayacak

TFF’nin mesajında, "1980'li yıllardan bu yana Milliyet gazetesinde görev yapan Ercan Güven, spor basınına çok önemli katkılarda bulunmuştur. Merhum Ercan Güven’e Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve başta Milliyet Gazetesi olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.