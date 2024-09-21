İstanbul Kozyatağı’nda sahne aldığı sırada fenalaşan ünlü şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından cenazesi ablası Fatoş Alkan’a teslim edildi. Gözyaşlarına boğulan Alkan, "Sözün bittiği yer" diyerek acısını dile getirdi.

52 yaşındaki sanatçı, İstanbul Kozyatağı’nda bir otelde sahne aldığı sırada aniden yere yığılmış, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arolat’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na getirilmiş, burada yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edilmiştir. Arolat’ın ablası Fatoş Alkan, kardeşinin cenazesini teslim aldığı sırada duygusal anlar yaşadı.

Memleketi İzmir’de son yolculuğuna uğurlanacak

Ünlü şarkıcının cenazesi, Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından İzmir’e gönderilecek. Pazartesi günü ise İzmir Hacımustafa Beşikçioğlu Camii'nde yapılacak tören sonrası Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.