TFF Hukuk Müşavirliği, kulüpleri farklı gerekçelerle disipline sevk etti: Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa: Çirkin ve kötü tezahürat
Galatasaray: Çirkin tezahürat ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket
Beşiktaş: Saha olayları ve talimatlara aykırı hareket
Gençlerbirliği ve Eyüpspor: Talimatlara aykırı hareket
Antalyaspor: 6 futbolcusunun sarı kart görmesi
RAMS Başakşehir ve Başkan Göksel Gümüşdağ: Futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevk edilen kulüpler hakkında inceleme başlatacak. Kurulun kararları ilerleyen günlerde açıklanacak ve olası cezalar, lig takvimine göre uygulanacak.