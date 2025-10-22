KYK ek yurt sonuçları ne zaman duyurulacak? KYK yurt nakil işlemleri nasıl yapılır?

SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem oldu

Fatih Ürek’in son durumu nasıl? Safiye Soyman gözyaşlarını tutamadı

İslam Memiş uyardı: Altında düşüş devam edecek mi, kimler batacak?

Altın balonu patlamak üzere: İslam Memiş uyardı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevk edilen kulüpler hakkında inceleme başlatacak. Kurulun kararları ilerleyen günlerde açıklanacak ve olası cezalar, lig takvimine göre uygulanacak.

RAMS Başakşehir ve Başkan Göksel Gümüşdağ: Futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları

Gençlerbirliği ve Eyüpspor: Talimatlara aykırı hareket

Beşiktaş: Saha olayları ve talimatlara aykırı hareket

Galatasaray: Çirkin tezahürat ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

TFF Hukuk Müşavirliği, kulüpleri farklı gerekçelerle disipline sevk etti: Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa: Çirkin ve kötü tezahürat

Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

