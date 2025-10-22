Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu
TFF Hukuk Müşavirliği, kulüpleri farklı gerekçelerle disipline sevk etti: Kocaelispor, Samsunspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa: Çirkin ve kötü tezahürat

Galatasaray: Çirkin tezahürat ve 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

Beşiktaş: Saha olayları ve talimatlara aykırı hareket

Gençlerbirliği ve Eyüpspor: Talimatlara aykırı hareket

Antalyaspor: 6 futbolcusunun sarı kart görmesi

RAMS Başakşehir ve Başkan Göksel Gümüşdağ: Futbolun itibarını zedelemeye yönelik sosyal medya paylaşımları

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), sevk edilen kulüpler hakkında inceleme başlatacak. Kurulun kararları ilerleyen günlerde açıklanacak ve olası cezalar, lig takvimine göre uygulanacak.

