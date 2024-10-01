Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında oynanan karşılaşmalara ait Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını resmi YouTube hesabından paylaştı.

Maçlar ve Alınan Kararlar

TFF, 7. haftada oynanan 4 maçın VAR kayıtlarını ses ve görüntülü olarak yayınladı. İşte bu karşılaşmalarda öne çıkan önemli pozisyonlar:

- Galatasaray - Kasımpaşa Maçı

Müsabakanın 50. dakikasında, Kasımpaşa’nın Mamadou Fall ile geliştirdiği atakta hakem Oğuzhan Çakır, elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyonu izleyen hakem, penaltıyı iptal etti.

- Galatasaray - Kasımpaşa (78. Dakika)

Bu dakikada VAR'dan gelen uyarıyla potansiyel penaltı incelemesi yapıldı. Hakem Çakır, Galatasaray ceza sahasında Ismail Jakobs’un elle oynadığını tespit ederek penaltı noktasını gösterdi.

- Trabzonspor - Konyaspor Maçı (44. Dakika)

Konyaspor ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası VAR, hakem Halil Umut Meler’e potansiyel penaltı incelemesi için uyarıda bulundu. Meler, pozisyonu izledikten sonra Konyasporlu futbolcunun elle oynadığını belirleyerek ev sahibi lehine penaltı verdi.

- Bodrum FK - Adana Demirspor (77. Dakika)

Dimitrov’un kalecinin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda, hakem Turgut Doman, kendisini aldatmaya yönelik olarak sarı kart gösterdi. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem, kaleci Vedat’ın ayağıyla temas ettiğini tespit ederek Bodrum FK lehine penaltı verdi.

- Kayserispor - Beşiktaş (84. Dakika)

Kayserispor’un atağında hakem Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası, Beşiktaşlı futbolcu Felix’in kendi takım arkadaşına vurduğunu belirleyerek penaltıyı iptal etti.