Zonguldak’ta son günlerde etkili olan aşırı yağışlar, kent genelinde ciddi sorunlara yol açtı. İklim koşulları nedeniyle mezarlıklarda heyelan meydana gelirken, heyelan riski taşıyan 4 ev geçici olarak tahliye edildi. Bu evlerde yaşayan 17 kişi, kamu misafirhaneleri ve yakınlarının yanına yönlendirildi.

Ilıksu Deresi’nin debisinin yükselmesi ve kara yollarında yaşanan heyelanlar, kentin ulaşımını da olumsuz etkiledi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, gece yarısına kadar tehlikenin devam edeceğini açıkladı. Son 48 saatte en fazla yağışın Kozlu ilçesine düştüğünü belirten Hacıbektaşoğlu, “Kozlu’ya 216 milimetre, merkeze ise 203 milimetre yağış aldı,” dedi.

Su Baskınları ve Riskli Alanlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için turuncu alarm verdi. Yağışlar, su baskınlarına ve heyelanlara yol açarken, toplamda 79 ihbar alındı. Bu ihbarların 58’i su baskını, 13’ü toprak kayması, 8’i ise kaya düşmesi olarak kaydedildi. Vali Hacıbektaşoğlu, şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Kilimli ilçesindeki Çatalağzı beldesinde bulunan mezarlıklarda meydana gelen heyelan, mezarların üzerine yığılan toprakla birlikte diğer mezarları da etkiledi. Belediye ekipleri, bölgede hızla çalışmalara başladı. Ekipler, dere yataklarına araç park edilmemesi için önlemler alıyor.

Gece Yarısına Kadar Dikkat!

Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gece yarısından itibaren 40-50 milimetre daha yağış bekleniyor. “Şu anda riskli bölgelerdeki evler tahliye edildi, ancak henüz tehlike geçmiş değil,” diyen Hacıbektaşoğlu, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.