Ege Üniversitesi (EÜ) Futbol Takımı, 2025 Üniversitelerarası Avrupa Şampiyonası’nda İtalya’nın Camerino kentinde Türkiye’yi başarıyla temsil etti. Turnuvada gösterdiği üstün performansla Avrupa’nın en iyi dört takımı arasında yer aldı.

Yarı finalde karşılaşma yaşandı

Turnuvanın yarı final maçında EÜ Futbol Takımı, Granada Üniversitesi ile karşılaştı. Maç sonu penaltı atışları sonucunda Granada Üniversitesi galip geldi ve Ege Üniversitesi maçı kaybetti.

Dördüncülük maçı oynandı

Yarı finaldeki mağlubiyet sonrası Ege Üniversitesi, üçüncülük için Rouen Üniversitesi ile mücadele etti. Bu maçta da mağlup olan EÜ, turnuvayı dördüncü olarak tamamladı.

Rektör budak başarıları kutladı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, takımı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti ve Avrupa’nın en iyi dört takımı arasında yer almanın gurur verici olduğunu belirtti. Başarıların devamını diledi.

Ege Üniversitesi Futbol Takımı, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil ederek önemli bir başarıya imza attı. Turnuvadaki performansı ve gösterdiği mücadeleyle adından söz ettirmeye devam ediyor.