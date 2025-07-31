Iveco Group ve Tata Motors anlaşma yaptı

Iveco Group ile Tata Motors, ticari araçlar sektöründe güçlü bir pozisyon elde etmek amacıyla iş birliği yaptı. Tata Motors, Iveco hisselerini nakit teklif ile satın alma sürecini başlattı. Teklif, Iveco’nun savunma iş biriminin ayrılması şartına bağlı kaldı. Satın alma işlemi, 2026 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflendi.

Teklif ve finansal detaylar açıklandı

Teklif fiyatı, hisse başına 14,1 euro olarak belirlendi. Bu tutar, savunma iş biriminin satışından kaynaklanan temettüler hariç tutuldu. Teklif, hissedarlara yüzde 22 ila 41 arasında prim sağladı. Iveco Yönetim Kurulu, teklifi oybirliğiyle destekledi. Şirketin en büyük hissedarı Exor, hisselerini taahhüt ederek teklifin kabulünü teşvik etti.

Birleşmenin amacı küresel liderlik

Birleşme, iki şirketin tamamlayıcı ürün portföylerini ve küresel erişimlerini birleştirerek ticari araçlarda liderlik sağlamayı hedefledi. Ortaya çıkacak grup, yıllık yaklaşık 540 bin araç satış kapasitesine ulaşacak. Avrupa, Hindistan ve Amerika pazarlarında dengeli bir dağılım planlandı. Ayrıca gelişmekte olan Asya ve Afrika pazarlarında güçlü konum hedeflendi.

Sürdürülebilirlik ve yenilik odaklandı

Birleşik grup, tedarik zincirlerini etkin kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir mobilite çözümlerine yatırım yaptı. Bu yapı, dinamik pazar ortamında büyüme fırsatlarını değerlendirdi. Aynı zamanda, her iki grubun çalışanları ve endüstriyel varlıklarının korunması taahhüt edildi.

Yöneticiler birleşmeyi değerlendirdi

Tata Motors Yönetim Kurulu Başkanı Chandrasekaran, birleşmenin stratejik öneme sahip olduğunu ve rekabet gücünü artıracağını belirtti. Iveco Group Yönetim Kurulu Başkanı Heywood, birleşmenin istihdam ve endüstriyel varlıklar için olumlu etkiler yaratacağını vurguladı. Tata Motors İcra Direktörü Wagh, bu adımın ticari araç ekosisteminde yenilik ve müşteri odaklı çözümleri güçlendirdiğini söyledi. Iveco CEO’su Persson, iş birliğinin inovasyonu hızlandıracağını ve ürün portföyünü geliştireceğini açıkladı.

Iveco yönetim kurulu teklifi onayladı

Iveco Yönetim Kurulu, teklifin şirket ve paydaşlar açısından uygun olduğunu değerlendirdi. Teklifi kabul etmeleri için hissedarlara çağrı yaptı. Goldman Sachs tarafından sunulan finansal adillik görüşü, teklif fiyatının adil olduğunu belirtti.

Yüzde 100 hisse satın alma ve borsadan çıkış planlandı

Teklif, Iveco hisselerinin tamamının satın alınmasını ve şirketin Milano Borsası’ndan çıkarılmasını hedefledi. %80 hisseye ulaşılması durumunda, önceden anlaşılmış bir işlemle tam mülkiyet elde edilebileceği belirtildi.

Finansal olmayan taahhütler açıklandı

Teklif sonrası iki yıl boyunca çalışan hakları, kurumsal kimlik ve sürdürülebilirlik konularında güçlü taahhütler verildi. Iveco’nun merkezi Torino’da kalacak, iş stratejisi ve istihdam politikaları korunacak. Yönetim kurulunda bağımsız üyelerin görev yapması planlandı.

Zaman çizelgesi ve onay süreçleri

Teklif belgesi için onay başvurusu yapıldı. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı planlandı. Birleşme ve yabancı yatırım onayları alınmaya çalışıldı. Savunma iş biriminin satışı 31 Mart 2026’ya kadar tamamlanacak. Birleşmenin 2026 ikinci çeyreğinde kapanması öngörüldü.

danışmanlar ve finansman detayları

Goldman Sachs, Morgan Stanley ve diğer hukuk ile finans danışmanları sürece destek verdi. 3,8 milyar euro tutarında finansman sağlandı.

Tata Motors şirket profili

Tata Motors, 44 milyar dolar değerinde, Hindistan ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren lider otomotiv üreticisi konumunda bulunuyor. Ticari araç segmentinde lider, binek araçta ilk üç arasında yer alıyor. Şirket, sürdürülebilir mobiliteye yatırım yapıyor ve elektrikli araç dönüşümünde aktif rol üstleniyor. Çok sayıda iştirak ve ortak girişim ile geniş bir üretim ve satış ağına sahip.