Yılbaşı dekorasyonlarının vazgeçilmez unsurlarından biri olan Kokina çiçeği, hem estetik hem de anlamıyla evlerimizi süsler. Kokina çiçeği özellikle yeni yıl dönemiyle özdeşleşmiş ve şans, mutluluk getirdiğine inanılan bir sembol haline gelmiştir. Kokina çiçeği, kırmızı renkli taneleriyle göz alıcı bir görüntü sunarken, aynı zamanda bir efsaneye göre, canlılığını koruduğu takdirde dileklerin gerçekleşeceği inancını taşır.

Kokina çiçeği anlamı

Kokina çiçeği süs bitkisi olarak geçmektedir. Adını Yunanca kırmızı anlamına gelen kokoni kelimesinden almıştır ayrıca tavşan memesi bitkisi olarak da bilinmektedir. Kokina buketleri doğada kendi halinde birleşik olarak bulunmazlar. Kırmızı taneler iplerle bağlanarak birleştirilir ve küçük toplar haline getirilerek Kokina buketleri elde edilir. Dünya genelinde yılbaşının habercisi olarak bilinmektedir. Kokina çiçeğinin anavatanı Güney Avrupa olmakla birlikte Akdeniz ülkelerinde daha çok yetiştirilmektedir.

Kokina çiçeğinin kırmızı kısımlarına silcan adı verilmektedir. Kokina çiçeği şans ve mucizelerin hatırlanması için yeni yıl zamanları evlerimizi süsleyen bir bitkidir.

Kokina çiçeği bakımı

Kokina çiçeğinin bir sonraki yıla kadar canlı ve taze kalabilmesi için özenli bir bakım yapılması gerekiyor. Bu bitki ılıman iklimleri sevdiği için çok sıcak veya çok soğuk ortamlarda bulundurmamak gerekiyor. Kokina çiçeğinizi haftada bir veya iki kez kök kısmında sulayarak nem verebilirsiniz. Fazla su verirseniz çiçeğiniz çürüyebilir.

Eğer evinizde evcil hayvanınız varsa bu bitkiden uzak tutmanız gerekebilir çünkü evcil hayvanların yemesi zehirlenmelere yol açabilmektedir.

Kokina efsanesi nedir?

Bir efsaneye göre eğer Kokina çiçekleri bir sonraki yılbaşına kadar canlılığını koruyabilirse bu kişilerin yeni bir ev alacağına inanılıyor. Ev yerine başka dileklerde de bulunarak Kokina çiçeğinden şans getirmesini bekleyebilirsiniz.