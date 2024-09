Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan "Afetlerde Sağlık Organizasyonu Projesi" kapsamında kuruldu ve o günden bu yana afet ve acil durumlarda hayat kurtaran hizmetler sunuyor. 2005 yılında 16 gönüllü ile Manisa'da faaliyete geçen UMKE, bugün 209 kişiden oluşan büyük bir ekiple Manisa’da hizmet vermeye devam ediyor.

UMKE 10. Bölge, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa illerini kapsıyor. Balıkesir’in koordinatör il olarak görev yaptığı bu bölgede, afet ve acil durumlarda UMKE ekipleri vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Her bir gönüllü, kendi görevlerini icra ederken acil bir duruma her an müdahale edebilecek donanıma sahip olarak hazır bekliyor.

Manisa’da UMKE temel eğitimi düzenleniyor

2024 yılı Faaliyet Programı kapsamında, 7-11 Ekim tarihleri arasında Manisa’da UMKE Temel Eğitimi gerçekleştirilecek. Eğitim programına Balıkesir, Çanakkale ve Manisa’dan toplam 25 personel katılacak olup, bu personeller arasında Manisa’dan 15 kişi yer alacak. Eğitimde, ekip üyelerine afet ve acil durumlara etkin müdahale edebilmek için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılacak.

UMKE’nin gönüllü gücü

UMKE, gönüllü sağlık personelinden oluşan yapısıyla afet ve acil durumlarda hayat kurtarma çalışmalarında önemli bir rol üstleniyor. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sağlanması, hayat kurtarma operasyonları ve ilk yardım gibi birçok konuda eğitimli olan ekipler, her an göreve hazır bekliyor.

UMKE, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Manisa’da da vatandaşların can güvenliği için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.