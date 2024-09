Fntastic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, “Fntastic'i geri getirmek üzere yardımınızı istiyoruz” diyerek destek talep etti. Stüdyo, önceki başarısızlıklarından ders çıkardığını iddia ederek, yeni çok oyunculu co-op oyunu Escape Factory için bir Kickstarter kampanyası başlattı ve ikinci bir şans istedi. Kickstarter kampanyasına göre stüdyo, yeni projeleri için 15 bin dolara ihtiyaç duyuyor. Ancak, The Day Before'un fiyaskosunun ardından stüdyonun güvenini yeniden kazanması zor olabilir.

Once, you helped us create Fntastic through Kickstarter.

Today, we need your help again to bring Fntastic back!

Learn more and support us: https://t.co/6CB75yGWnE#fntastic #propnight #escapefactory