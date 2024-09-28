Ana akım medya sıklıkla cinayet haberlerini kullanarak toplumu nasıl manipüle ediyor? Ana akım medya sıklıkla cinayet haberlerini kullanarak toplumu nasıl manipüle ediyor?

Fntastic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, “Fntastic'i geri getirmek üzere yardımınızı istiyoruz” diyerek destek talep etti. Stüdyo, önceki başarısızlıklarından ders çıkardığını iddia ederek, yeni çok oyunculu co-op oyunu Escape Factory için bir Kickstarter kampanyası başlattı ve ikinci bir şans istedi. Kickstarter kampanyasına göre stüdyo, yeni projeleri için 15 bin dolara ihtiyaç duyuyor. Ancak, The Day Before'un fiyaskosunun ardından stüdyonun güvenini yeniden kazanması zor olabilir.

Şirket dolandırıcı olabilir mi?

Stüdyo, kapanıştan sonra radikal değişiklikler yaptığını ve gönüllülerin dahil edilmesi gibi uygulamalara son verdiğini belirtti. Fntastic, şeffaflık, topluluk katılımı ve dürüstlüğü yeni öncelikleri olarak açıkladı. Ancak, geliştirici ekibin daha küçük olduğu ve The Day Before'da yer alan kişilerin bir kısmından oluştuğu söyleniyor.

Fntastic, geçmiş hatalarından ders aldığını ve daha profesyonel bir yaklaşıma odaklandığını iddia ediyor. Yine de, önceki oyunlarının yasal haklarını kaybeden stüdyo, oyunculardan güven kazanmanın zor olacağını kabul ediyor.

Editör: Engin Keskin