Fntastic, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, “Fntastic'i geri getirmek üzere yardımınızı istiyoruz” diyerek destek talep etti. Stüdyo, önceki başarısızlıklarından ders çıkardığını iddia ederek, yeni çok oyunculu co-op oyunu Escape Factory için bir Kickstarter kampanyası başlattı ve ikinci bir şans istedi. Kickstarter kampanyasına göre stüdyo, yeni projeleri için 15 bin dolara ihtiyaç duyuyor. Ancak, The Day Before'un fiyaskosunun ardından stüdyonun güvenini yeniden kazanması zor olabilir.

Once, you helped us create Fntastic through Kickstarter.

Today, we need your help again to bring Fntastic back!

Learn more and support us: https://t.co/6CB75yGWnE#fntastic #propnight #escapefactory — Fntastic (@FntasticHQ) September 26, 2024

Şirket dolandırıcı olabilir mi?

Stüdyo, kapanıştan sonra radikal değişiklikler yaptığını ve gönüllülerin dahil edilmesi gibi uygulamalara son verdiğini belirtti. Fntastic, şeffaflık, topluluk katılımı ve dürüstlüğü yeni öncelikleri olarak açıkladı. Ancak, geliştirici ekibin daha küçük olduğu ve The Day Before'da yer alan kişilerin bir kısmından oluştuğu söyleniyor.

Fntastic, geçmiş hatalarından ders aldığını ve daha profesyonel bir yaklaşıma odaklandığını iddia ediyor. Yine de, önceki oyunlarının yasal haklarını kaybeden stüdyo, oyunculardan güven kazanmanın zor olacağını kabul ediyor.