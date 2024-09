HBO, The Last of Us serisinin ikinci sezon fragmanını Salgın Günü'ne özel olarak paylaştı. Oyun serisinde 26 Eylül, toplumun kordiseps virüsü nedeniyle çöküşe geçtiği "Salgın Günü" olarak biliniyor. Bu özel gün, The Last of Us hayranları için 11. yıl dönümünde büyük bir anlam taşıyor ve HBO, bu fırsatı kullanarak ikinci sezonun ilk fragmanını yayınladı.

İlk sezondan 5 yıl sonrasında başlıyor

Fragman, Naughty Dog oyun serisinin hayranlarına tanıdık gelen ortamlar ve karakterlerle dolu. Joel ve Ellie'nin hikayesini anlatan dizi, ilk sezondaki olayların ardından beş yıllık bir barış sürecinin sona ermesiyle başlıyor. Fragmanla birlikte paylaşılan tanıtım metninde, karakterlerin kolektif geçmişinin onları geride bıraktıklarından daha tehlikeli bir dünyaya sürüklediği ifade ediliyor.

İkinci oyun bir sezondan fazla sürebilir

Dizi, The Last of Us Part II'deki olayları konu alacak ve yapımcı Craig Mazin, ikinci oyunun uyarlamasının bir sezondan uzun sürebileceğini belirtti. Fragmanla birlikte ikinci sezonda geri dönecek isimler arasında Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) ve Rutina Wesley (Maria) bulunuyor. Yeni sezonda ekibe katılan oyuncular arasında ise Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina) ve Jeffrey Wright (Isaac) gibi isimler dikkat çekiyor.

The Last of Us'ın ikinci sezonu, 2025 yılında HBO platformunda izleyiciyle buluşacak.