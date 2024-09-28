Bu karar, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırırken, iki dev şirketin gelecekteki yapay zeka stratejileri hakkında ciddi soru işaretleri doğurdu.

AB yapay zeka anlaşması nedir?

AB Yapay Zeka Anlaşması, Avrupa’da yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılmasına yönelik belirli sorumluluklar ve etik ilkeler belirliyor. Anlaşmanın amacı, yapay zeka sistemlerinin şeffaf, adil ve güvenilir olmasını sağlamak. Özellikle yüksek riskli yapay zeka sistemlerinin düzenlenmesi ve bu sistemlerin insan hayatına olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Anlaşmaya katılan şirketler, bu sorumlulukları yerine getirmeye ve AB’nin yapay zeka düzenlemeleriyle uyumlu çalışmaya taahhüt ediyor.

Apple ve Meta'nın kararının ardındaki sebepler

Apple ve Meta'nın bu anlaşmaya katılmaktan kaçınması, birkaç nedeni barındırıyor:

Düzenleyici Yükümlülükler: Şirketler, anlaşma kapsamındaki düzenlemelerin sıkı kurallar getireceğinden ve bu kuralların işletme modellerini olumsuz etkileyebileceğinden endişe ediyor olabilir. Rekabet Avantajı: Diğer teknoloji devleri, anlaşmaya katılarak güvenilirliklerini artırırken, Apple ve Meta'nın bu anlaşmaya katılmaması, onların rekabet avantajını zayıflatabilir. Yapay Zeka Özelliklerinin Kısıtlanması: Apple, iPhone 16 serisinde yer alacak yeni yapay zeka özelliklerini AB kullanıcılarına sunmakta zorlanabilir. Bu durum, kullanıcı deneyimini ve pazar payını etkileyebilir. Bu robot, evcil hayvanınıza arkadaşlık yapacak!

Potansiyel sonuçlar

Apple ve Meta'nın anlaşmaya katılmaması, Avrupa'daki yapay zeka gelişimini olumsuz etkileyebilir. Diğer büyük teknoloji şirketleri, anlaşmaya katılarak sorumlu yapay zeka geliştirme yolunda ilerlerken, Apple ve Meta'nın bu direnişi, AB’nin yapay zeka düzenlemelerini zayıflatma riski taşıyor.

Bu karar, Avrupa'daki kullanıcıların yapay zeka hizmetlerine erişimini de etkileyebilir. Apple Intelligence gibi yenilikçi teknolojilerin Avrupa’ya gelmeme olasılığı, kullanıcılara sunulacak deneyimleri sınırlayabilir ve Avrupa pazarında rekabeti olumsuz yönde etkileyebilir.