Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6, henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmamış olmasına rağmen oyun severlerin ilgisinin odağı olmaya devam ediyor. Rockstar Games’in yayınladığı ilk fragmanın ardından herhangi bir yeni bilgi gelmemesi, hayranların dikkatini en ufak söylentilere bile yoğunlaştırdı.

Son olarak, sosyal medya platformlarında dolaşmaya başlayan ve GTA 6’ya ait olduğu öne sürülen 29 saniyelik bir video, Vice City olduğu tahmin edilen bir alanı gösteriyordu. Videoda, oyunun ilk fragmanında görülen bir binanın yer alması, topluluğu büyük bir beklenti içine soktu. Ancak kısa süre sonra bu videonun mod yapımcıları tarafından oluşturulduğu ve sahte olduğu ortaya çıktı.

Discord görselleriyle gerçek ortaya çıktı

Videonun sahte olduğu, bir Discord sayfasında paylaşılan sahne yapım görselleriyle kanıtlandı. Mod yapımcılarının imzasını taşıdığı anlaşılan video, oyun severlerin heyecanını kursağında bırakırken, GTA 6 topluluğunda bir süreliğine kafa karışıklığına neden oldu.

Çıkış tarihi belirsizliğini koruyor

GTA 6’nın çıkış tarihiyle ilgili tahminler ise devam ediyor. İlk olarak 2025 yılında çıkacağı düşünülen oyunun, 2026 yılına ertelenme ihtimali de giderek daha fazla konuşuluyor. Rockstar’ın uzun süredir sessizliğini koruması, bu iddiaları daha da güçlendiriyor.