Muğla'da Kıran Mahallesi’nde sit alanı içinde ruhsatsız oldukları gerekçesiyle yıkılan evler, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Bazı vatandaşlar, tepkilerini göstermek için AK Parti üyelik kağıtlarını yırtarken hem iktidara hem de belediyeye tepki gösterdi.

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Kıran Mahallesi’nde, sahil bandında sit alanı içerisinde ruhsatsız olarak inşa edilen yapıların yıkılması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilip hukuki süreci tamamlanan yapıların yıkımının ardından bazı vatandaşlar, tepkilerini göstermek amacıyla temsili olarak AK Parti üyelik kağıtlarını yırttı.

Evi yıkılan 65 yaşındaki Aysel Özdemir, “Dedemden kalmış arazime bir ev yaptım. Tahtadan bir artı bir evdi, yıktılar. Biz adalet istiyoruz. CHP’den de, AK Parti’den de adalet istiyoruz. 20 sene bu Kıran Mahallesi AK Parti’ye oy verdi. Bir kere yanımıza gelmediler. Evlerimizi hep yıktılar. Sonra buraya gelmeye yüzleri olacak mı? Biz vatandaşız, dedelerimizden kalmış yerimiz. Evlerimizi yıktılar, gittiler" dedi.

Mahalle sakinlerinden İsmail Hakkı Çakın da köylerin mahalle statüsüne alınmasının ardından hizmet alamadıklarını belirterek, “Köyleri mahalle yaptılar ama belediye şu anda mahallelere bir çalışma yapmıyor. 2018’de verilen yapı kayıt belgeleri iptal edildi. Şimdi herkesin evi yıkılıyor. Zannediyorlar ki buradan yine oy alırlar, ama oy bitmiştir" ifadelerini kullandı.

"Engelli çocuğumun evini yıktılar"

Bir başka mahalleli ise yüzde 80 engelli çocuğu için yaptığı evin yıkıldığını belirterek, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Zıkkım zehir olsun. Üç gündür çocuğumu zeytin ağacının dibinde oturtuyorum. Evimi ağlaya ağlaya yıktım. Ben ticarethane açmadım, sadece çocuğum için ev yaptım. Ne CHP’si ne AK Parti’si, hepsini destekledik ama yazıklar olsun.”

Yeniden Refah Partisi’nden destek açıklaması

Yeniden Refah Partisi Muğla İl Başkanı Fatih Kocabıyık, beraberinde İl Teşkilat Başkanı Kadir Ali Selçuk ve Siyasi İşler Başkanı Nurullah Karakılıç ile bölgede açıklama yaptı.

Kocabıyık, mahallelinin partisine teveccüh gösterdiğini belirterek, hem merkezi hükümeti hem de yerel yönetimi eleştirdi. Kocabıyık, şunları söyledi:

“Memlekette hiçbir sorunumuza maalesef iktidar kanadı da belediye kanadı da çözüm bulamamıştır. AK Partili ve CHP’li vatandaşlarımız bundan sonra üyeliklerini inşallah Yeniden Refah Partisi’ne kaydıracaklardır. Biz çağ dışı imar politikalarıyla bu memleketi yönetmeyeceğiz. Halkımızın yanında olacağız"