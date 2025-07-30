Beşiktaş, Arsenal forması giyen Thomas Partey'in transfer gündemlerinde olduğu yönündeki haberleri yalanladı. Kulüp, iddiaların gerçeği yansıtmadığını resmi açıklamayla duyurdu.
Beşiktaş’tan resmi açıklama
Beşiktaş, Thomas Partey’in transferiyle ilgili medyada çıkan haberler üzerine açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, oyuncunun transfer gündemlerinde olmadığını belirtti.
Açıklama metni şu şekilde paylaşıldı:
“Profesyonel futbolcu Thomas Partey’in transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel basında yer alan haberler tamamen asılsızdır.
Söz konusu futbolcu transfer gündemimizde yer almamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”
Kaynak: İHA