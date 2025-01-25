Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor, Gaziantep FK’yı sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 40’a yükseltti. Teknik direktör Thomas Reis, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu.

"Baskıya rağmen kazanmayı başardık"

Thomas Reis, karşılaşmanın zorlu geçeceğini önceden bildiklerini ifade ederek, "Birçok insanın galibiyet beklemesi üzerimizde baskı oluşturdu. İlk yarıda topa sahip olmamıza rağmen pas kalitesi ve hızımız yeterli değildi. Yine de kornerden bulduğumuz golle soyunma odasına önde gittik," dedi.

İkinci yarıya kötü başladıklarını ve erken bir gol yediklerini söyleyen Reis, "Ancak takım ruhuyla savaştık ve maçı çevirmeyi başardık. Oyuncularımın mücadelelerinden çok memnunum. Bu galibiyetle puanımızı 40’a çıkardık," ifadelerini kullandı.

"Ligin ikinci yarısı daha zor geçecek"

Reis, Süper Lig’in ikinci yarısında rekabetin artacağını belirterek, "Hem alt sıralardaki takımlar ligde kalmak için hem de üst sıralardakiler Avrupa hedefi için savaş veriyor. Her maç daha zorlu olacak," dedi.

"Hedefimiz tarihin en iyi sezonu"

Gaziantep FK galibiyetiyle ligde kalmayı garantilediklerini söyleyen Reis, Samsunspor’un hedeflerine değindi: "Bugün itibarıyla ligde kaldık diyebilirim. Bundan sonraki hedefim Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak. Kalan maçlara maç maç bakacağız ve üst sıralar için savaşacağız," ifadelerini kullandı.

Zorlu Başakşehir maçı hazırlıkları başlıyor

Reis, "Gaziantep FK maçını geride bıraktık. Sırada zorlu Başakşehir karşılaşması var. Oyuncularımızla birlikte en iyi şekilde hazırlanacağız," diyerek açıklamalarını sonlandırdı.