Galatasaray, Osimhen transferinde sona doğru yaklaşıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Napoli Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı teklifi kabul etti. Sarı kırmızılı yönetim, Nijeryalı forvetle bu akşam bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray, transfer sezonu çalışmalarını sürdürürken dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray, Napoli'ye Osimhen için resmi bir teklif yaptı.

Haberde, Galatasaray'ın, yıldız oyuncunun 11 milyon Euro'luk maaşının tamamını karşılayacağı ve Osimhen'i 1 yıllığına kiralamayı planladığı belirtildi. Bu hamle, Galatasaray'ın kadrosunu güçlendirmek adına yaptığı dikkat çekici girişimlerden biri olarak öne çıkıyor.