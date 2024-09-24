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KAP'ta yer alan yazılı açıklamada, "Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolları'nı almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.

Türkiye'nin önde gelen bayrak taşıyıcısı olan Türk Hava Yolları , Borsa İstanbul'da yaptığı açıklamada, Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) satın alınacağına dair iddia ların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu ( KAP ) üzerinden duyuruldu.

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