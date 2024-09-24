Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Volkan Demirel, TV 100 ekranlarında Fenerbahçe'nin Galatasaray’a 3-1 yenildiği maçı değerlendirirken, gelecekte Fenerbahçe teknik direktörü olma hedefini açıkça dile getirdi. Demirel, Süper Lig’de Türk hocaların daha başarılı olmasına vurgu yaparak, bu başarının yerel dinamiklere olan hakimiyetten kaynaklandığını belirtti.

"Yeri ve zamanı geldiğinde Fenerbahçe teknik direktörü olacağım"

Demirel, "Neden Türk hocaların başarılı olduğu bir Türkiye ligi var? Çünkü buraların mihenk taşları farklıdır. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dinamiklerini bilmeden bu başarıyı yakalamak zor" diyerek, teknik direktörlük deneyimi için bu tür bilgilerin yaşanarak edinildiğini söyledi.

Sözlerini, "İnşallah yeri ve zamanı geldiğinde Fenerbahçe teknik direktörü olacağım ve Fenerbahçe'yi en iyi şekilde anlatacağım" diyerek noktalayan Volkan Demirel, Sarı-Lacivertli camiaya olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Fenerbahçe’de 17 yıl ve 525 maçlık performans

2002-2019 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Volkan Demirel, 525 maçta görev aldı ve bu maçların 199'unda kalesini gole kapatarak kulübün efsaneleri arasında yer aldı.