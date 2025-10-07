Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki Milli Takımlar Ana Sponsorluğu anlaşması üç yıl daha uzatıldı. İş birliği, Türk futbolunun marka değerini güçlendirmeye devam edecek.

18 yıldır kesintisiz ortaklık

THY ve TFF arasındaki sponsorluk, Türk sporunun gelişimine katkı sunan en köklü iş birliklerinden biri olarak 18 yıldır sürüyor. Yeni anlaşma ile iş birliği üç yıl daha devam edecek.

İmza töreninde kimler vardı?

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine şu isimler katıldı:

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella

A Milli Kadın Takım kaptanı Didem Karagenç

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu

Türk futboluna katkı

Anlaşma, hem erkek hem kadın milli takımların marka değerini güçlendirecek projeler ve etkinlikleri kapsıyor. THY’nin desteği, altyapı ve eğitim programlarına da katkı sağlayacak.