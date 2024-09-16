Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Londra uçuşunda, bir yolcunun sergilediği rahatsız edici davranışlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Uçak içindeki bu olay, hem yolcular hem de kabin ekibi tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Yolcu koltuk değişikliği üzerine kızdı

Uçakta koltuk sırası değiştirilen bir yolcu, bu duruma büyük bir öfke gösterdi. İlk olarak kabin memurlarına küfürler yağdıran yolcu, ardından hakaretlerini daha da artırarak ortamı gerdi. Bu davranışlar, uçak içindeki diğer yolcuların da rahatsızlık yaşamasına neden oldu.

Polis müdahale etti

Olayın büyümesi üzerine uçak ekibi durumu polise bildirdi. Polis ekibi olay yerine intikal etti ve yolcunun davranışlarını kontrol altına almaya çalıştı. Ancak yolcu, polis müdahalesine rağmen sakinleşmeyerek, "Beni tutamazsınız. 10 tane fabrikam var. Boş konuşmayın" diyerek tepkisini sürdürdü.

Uçaktan indirildi

Polisin müdahalesinin ardından, söz konusu yolcu uçağın içinden indirildi. Bu olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve geniş çapta tartışmalara yol açtı. Türk Hava Yolları (THY), henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.